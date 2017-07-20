Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 21 июля
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в предстоящую пятницу. По прогнозам метеорологов, 21 июля в столичном регионе ожидается гроза и сильный ветер.
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице в предстоящую пятницу. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - передает Газета.ru.
По прогнозам синоптиков, 21 июля в столичном регионе ожидается гроза и сильный ветер. Воздух прогреется до 22 градусов.
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