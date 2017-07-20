Синоптики пригрозили москвичам дождем и сильным ветром

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В пятницу в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности погоды. В Гидрометцентре России отметили, что к столичному региону приближаются дожди с грозами и сильными порывами ветра. В Белгородской области заявлен оранжевый уровень опасности.

В Москве и области 21 июля объявлен желтый уровень опасности погоды. Как передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России, к столичному региону приближаются дожди с грозами и сильными порывами ветра. Между тем, в Белгородской области заявлен оранжевый уровень.

Ожидаемую погоду синоптики назвали потенциально опасной.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать 21 июля почти на всей территории Центрального федерального округа.

Оранжевый уровень опасности, объявленный в Белгородской области, предполагает высокую пожароопасность, сильный ветер и грозу.

Кроме того, синоптики ожидают, что в пятницу воздух в столице прогреется до 23 градусов.