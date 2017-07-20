Французские депутаты отказались от строгого дресс-кода

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Депутатам нижней палаты французского парламента разрешили не носить пиджаки и галстуки на работе. Ранее депутаты новой партии "Непокорившаяся Франция" решили "порвать с традициями" и пришли на первое заседание нового состава Нацсобрания без строго дресс-кода.

Депутаты Национального собрания Франции могут не носить на работе пиджаки и галстуки, такое решение было принято на заседании высшего коллегиального органа Нацсобрания в среду, передает РИА Новости.

Поводом для принятия такого решения стала ситуация с депутатами фракции "Непокорившаяся Франция", которые решили "порвать с традициями и пришли на первое заседание нового состава Нацсобрания без пиджаков и галстуков.

Партия "Непокорившаяся Франция" бывшего кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона впервые смогла пройти в парламент и своими действиями уже успела вызвать критику со стороны коллег.

Ранее Великобритания разрешила депутатам парламента не носить галстук.

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