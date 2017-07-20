Суд перенес на август рассмотрение дела по иску "Роснефти" к "Системе"

Теги: суд Экономика бизнес роснефть

Рассмотрение дела по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, запланированное на 24 июля, перенесено на 8 августа. Такое решение принял суд. На заседании в четверг также было отказано "Системе" в отводе судьи Ирины Нурисламовой, которая ведет процесс.

Суд отложил до 8 августа рассмотрение дела по иску "Роснефти" к "Системе" на 170,6 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании в четверг суд отказал "Системе" в отводе судьи Ирины Нурисламовой, которая ведет процесс. Накануне "Система" пожаловалась на судью Арбитражного суда Башкирии в целый ряд инстанций, включая администрацию президента.

Кроме того, суд отказал "Системе" в нескольких ходатайствах, в том числе об экономической оценке 49% "Системы-Инвест", которые принадлежали "Башнефти" до реорганизации в 2014 года.

"Роснефть" через арбитражный суд добивается от "Системы" более 170 миллиардов рублей. В такую сумму госкомпания оценила потери "Башнефти" за то время, пока ей владела "Система".

Читайте также:

"Система" пожаловалась Кремлю на судью по иску "Роснефти"

Суд отказал "Системе" в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти"

В АФК "Система" заявили о наступлении технического дефолта

В АФК "Система" заявили об аресте своих активов

"Роснефть" назвала подлогом документ об отказе от иска к "Системе"