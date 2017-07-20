Путин потребовал не допустить снижения уровня преподавания русского языка

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Снижение объемов изучения русского языка в российских школах недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям. По его словам, языки народов страны являются неотъемлемой частью самобытной культуры ее народов.

Владимир Путин заявил, что снижение объемов изучения русского языка в российских школах недопустимо. Об этом пишет "Интерфакс". По словам президент, заменить русский язык ничем нельзя, поскольку он является языком межнационального общения в нашей стране и ее каркасом.

Путин добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью самобытной культуры народов страны.

"Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского", - сказал президент.

По мнению главы государства, все, что связанно с традициями и национальной идентичностью - тонкая и очень чувствительная сфера, в которой нужно действовать "крайне деликатно и мудро".