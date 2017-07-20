ФССП опровергла данные о безнадежных долгах россиян на триллион рублей

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В ФССП опровергли информацию некоторых СМИ о безнадежных долгах россиян по банковским кредитам на сумму около триллиона рублей. По данным ведомства, речь идет о 247 миллиардах рублей.

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения СМИ о безнадежных долгах россиян по банковским кредитам на сумму около триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Только 11%, или 488 тысяч от общего количества исполнительных производств окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту", - говорится в сообщении. По данным ФССП, речь идет о сумме около 247 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России будет списано около триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками. Также отмечалось, что объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, растет ежегодно.

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