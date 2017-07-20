Песков: Путину потребуется время на помилование Изместьева

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Президент России Владимир Путин пообещал правозащитнице Людмиле Алексеевой рассмотреть возможность помилования экс-сенатора Игоря Изместьева. Намерение главы государства подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что на это потребуется время.

Правозащитница Людмила Алексеева во время визита президента Владимира Путина к ней домой попросила главу государства помиловать осужденного на пожизненный срок бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

"Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время", - сказал Песков "Интерфаксу" на вопрос, действительно ли президент дал такое обещание.

Ранее Путин поздравил с 90-летием Алексееву – правозащитника, общественного деятеля, председателя Московской Хельсинкской группы.

"Вы знаете, он 12 лет сидит, и двенадцатый год я по ночам просыпаюсь и думаю о нем. Пожалуйста. Это не важно, виноват - не виноват. Я считаю - не виноват", - сказала она на встрече с Путиным.

Экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева в 2010 году признали виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств и террористического акта.

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