ExxonMobil оштрафовали в США на $2 млн за сделки с "Роснефтью"

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ExxonMobil оштрафовали на два миллиона долларов. По данным Минфина США, компания заключила восемь контрактов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в мае 2014 года. Сделки были связаны с нефтегазовыми проектами. Это произошло в нарушение санкционного режима против России.

Власти США оштрафовали нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за сделки с "Роснефтью" в обход санкций.

Восемь контрактов, как отмечает Минфин США, были заключены в мае 2014 года с главой "Роснефти" Игорем Сечиным по "нефтяным и газовым проектам". США ввели санкции против Сечина в конце апреля 2014 года.

Как пишет "Интерфакс", в указанный период Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Кроме того, Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво.

Ранее Минфин США запретил ExxonMobil работать над совместными проектами с "Роснефтью" в России. В ведомстве подчеркивали, что не позволят ни одной американской компании работать в обход санкций.

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