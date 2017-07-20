В Берлине эвакуировали один из терминалов аэропорта
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Берлинская полиция эвакуировала людей из терминала D аэропорта Шенефельд. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета. Впоследствии выяснилось, что он не представляет опасности.
Полицейские эвакуировали людей из терминала D аэропорта Шенефельд в Берлине из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщается в Twitter столичной полиции.
Aktuelle Informationen zum Flugverkehr am Flughafen #SXF erhalten Sie über die dortigen Informationstafeln oder über @berlinairport.
— Bundespolizei B (@bpol_b) 20 июля 2017 г.
"Люди были эвакуированы из терминала D аэропорта Шенефельд, на месте происшествия работает спецназ", - говорится в сообщении.
Впоследствии выяснилось, что обнаруженный предмет не представляет опасности. В настоящее время полиция сняла оцепление в терминале.
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