17:14, 20 июля 2017

В Берлине эвакуировали один из терминалов аэропорта

Теги:  В мире  полиция  германия  аэропорт  эвакуация

Берлинская полиция эвакуировала людей из терминала D аэропорта Шенефельд. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета. Впоследствии выяснилось, что он не представляет опасности.

Полицейские эвакуировали людей из терминала D аэропорта Шенефельд в Берлине из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщается в Twitter столичной полиции.

"Люди были эвакуированы из терминала D аэропорта Шенефельд, на месте происшествия работает спецназ", - говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что обнаруженный предмет не представляет опасности. В настоящее время полиция сняла оцепление в терминале.

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