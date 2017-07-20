Путин утвердил основы госполитики в военно-морской области
Владимир Путин в четверг утвердил Основы государственной политики в области военно-морской деятельности. Документ рассчитан до 2030 года. В основах перечислены угрозы национальной безопасности России, в частности стремление США доминировать в Мировом океане.
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области военно-морской деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Основы рассчитаны до 2030 года.
В документе указывается, что Россия считает угрозой для своей нацбезопаности стремление США доминировать в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к превосходству своих военно-морских сил.
В числе угроз названы территориальные претензии некоторых стран на приморские территории России и прилегающие к ним акватории, распространение оружия массового поражения и ракетных технологий, стремление ограничить доступ к ресурсам Мирового океана и ослабить контроль России над Северным морским путем.
Москву также беспокоит увеличение масштабов международного терроризма, браконьерства и нелегальная транспортировка оружия, наркотиков, химических и радиоактивных материалов.
Правительству поручено обеспечить реализацию документа.