Путин утвердил основы госполитики в военно-морской области

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Владимир Путин в четверг утвердил Основы государственной политики в области военно-морской деятельности. Документ рассчитан до 2030 года. В основах перечислены угрозы национальной безопасности России, в частности стремление США доминировать в Мировом океане.

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области военно-морской деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Основы рассчитаны до 2030 года.

В документе указывается, что Россия считает угрозой для своей нацбезопаности стремление США доминировать в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к превосходству своих военно-морских сил.

В числе угроз названы территориальные претензии некоторых стран на приморские территории России и прилегающие к ним акватории, распространение оружия массового поражения и ракетных технологий, стремление ограничить доступ к ресурсам Мирового океана и ослабить контроль России над Северным морским путем.

Москву также беспокоит увеличение масштабов международного терроризма, браконьерства и нелегальная транспортировка оружия, наркотиков, химических и радиоактивных материалов.

Правительству поручено обеспечить реализацию документа.