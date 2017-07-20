Минобороны Украины заявило о гибели девяти военных в Донбассе

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За сутки в Донбассе погибли девять украинских военных и еще пятеро получили ранения. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко. По его словам, наибольшие потери ВСУ понесли во время обстрела Красногоровки.

Официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что за сутки в Донбассе погибли девять украинских военных и еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Лысенко, наибольшие потери ВСУ понесли во время обстрела Красногоровки.

"По предварительной информации, украинские войска во время обстрела понесли тяжелые потери: четверо военных погибли, двое ранены. Были попытки боевиков перейти в наступление, но плотным огнем мы остановили, и попытка наступления была сорвана", - сказал представитель Минобороны.

Лысенко также отметил, что еще двое солдат были убиты во время обстрела Новгородского и в Марьинке. Кроме того, шесть человек подорвались на мине в Новотошковском, в результате чего погибли трое военных.

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