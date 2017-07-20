В Испании задержан мужчина по подозрению в убийстве россиянки

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В Валенсии задержан подозреваемый в убийстве гражданки России. Тело россиянки было обнаружено в одной из квартир многоквартирного дома в испанском городе. Кроме того, у погибшей остался семилетний сын.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве гражданки России в испанском городе Валенсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Mundo.

"Обгоревшее тело 32-летней россиянки было обнаружено в одной из квартир многоквартирного дома в Валенсии после того, как там возник пожар. Проведенная аутопсия выявила причину смерти - многочисленные удары по голове", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве россиянки был задержан. Полицейские считают, что он также является виновником пожара. Кроме того, у погибшей остался семилетний сын. В настоящее время расследование данного дела продолжается.

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