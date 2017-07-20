Суд вынес первый приговор по громкому делу Минкультуры

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Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно бизнесмена Никиту Колесникова, обвиняемого по делу о хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Это первый приговор в рамках дела, главным фигурантом которого является экс-замминистра культуры Григорий Пирумов.

Дорогомиловский суд Москвы вынес первый приговор по "делу реставраторов". Бизнесмена Никиту Колесникова признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде пяти лет условно со штрафом в 800 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

Дело рассматривалось в особом порядке. Колесников ранее полностью признал вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение. В настоящий момент остальные обвиняемые по "делу реставраторов" знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 57 томов. Они либо частично, либо полностью тоже признали свою вину.

В рамках расследования уголовного дела под арестом находятся бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и его сообщники. По версии следствия, они нанесли ущерб на сумму не менее 100 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра и Новодевичьего монастыря.

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