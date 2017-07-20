Туристка на Арбате поцеловала Путина в щеку. Видео

Теги: Общество путин видео

Владимир Путин пообщался с туристами на Старом Арбате в Москве. Одна из прохожих обняла президента и поцеловала его в щеку.

Владимир Путин в четверг поговорил с туристами на Старом Арбате в Москве, сообщает TVC.RU. Когда президент выходил из дома правозащитницы Людмилы Алексеевой, прохожие начали приветствовать его аплодисментами.

Путин подошел к собравшимся и поинтересовался, откуда они приехали, заметив, что им очень повезло с погодой. На прощание президент обнялся с одной из женщин, которая в ответ поцеловала его в щеку.