В Испании эксгумируют тело Дали ради теста на отцовство

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В испанском городе Фигерас будет эксгумировано тело Сальвадора Дали. Разрешение на процедуру дал суд, который удовлетворил иск местной жительницы Пилар Мартинес. Женщина утверждает, что является дочерью великого художника-сюрреалиста. Якобы у её матери была с ним тайная связь. Чтобы выяснить истину, необходимо провести ДНК-экспертизу. Если специалисты подтвердят слова Мартинес, она сможет претендовать на фамилию Дали, авторские права, а значит и на круглую сумму.

У судмедэкспертов всего одна ночь — к утру пятницы склеп с телом Сальвадора Дали должны снова закрыть полуторатонной плитой. Музей в Фигерасе открывается в девять и ничто не должно помешать посетителям свободно ходить по могиле художника, он просил об этом сам. Яркий представитель сюрреализма обожал шоу и сам создал образ гения и безумца, который сейчас является практически единственным представлением о нем. Публика стонала от каждой выходки мастера. Но сейчас может раскрыться одна из главных тайн Дали — остались ли у него дети. Эксгумацию проводят по решению каталонского суда, в который обратилась женщина, называющая себя дочерью художника, передает "ТВ Центр".

"Я спрашивала у своей матери, действительно ли Сальвадор Дали мой отец. Он ведь не красавец. Но маму в нем привлекло что-то другое. Да, это твой отец, сказала она", - рассказывает Пилар Абель Мартинес.

Жительница Жироны Пилар Мартинес, она же скандальная ясновидящая, толковательница карт Таро, добивалась генетической экспертизы всю свою сознательную жизнь. Якобы еще бабушка показывала ей импозантного мужчину с необычными усами и говорила - это твой отец. А потом и мама призналась, что в 55-ом, работая на одном из испанских курортов, познакомилась с господином Дали. И вот настал решающий момент. Однако генетики не исключают проблем при заборе необходимых проб, ведь 28 лет назад тело было забальзамировано.

Предметом исследования может оказаться зуб художника, что только сохраняет уверенность наблюдателей - во всей этой истории есть оттенок сюрреализма. У нарушителя живописных канонов Дали в жизни была только одна любовь - Гала, эмигрантка из Казани Елена Дьяконова. Он сам признавался, что обожал ее и бараньи отбивные, и как-то даже нарисовал их вместе. Теперь мир гадает, мог ли художник закрутить интрижку на курорте с таинственной незнакомкой. По свидетельству современников, Дали заявлял, что категорически не хочет детей. И до конца жизни оставался девственником.

На улицах Фигераса только и разговоров, сколько денег получит единственная наследница Сальвадора Дали. Сама Пилар Мартинес заявляет, что просто хочет знать правду, и о наследстве речи не идет. Главное право - называть художника папой и наконец-то сменить фамилию. Но, по словам адвоката, женщина не только сентиментальна.

"Если тест ДНК подтвердится, то в соответствии с каталонским правом мы говорим о четвертной части поместья Дали, об имуществе, которое осталось. Включая авторские права, картины и все остальное", - говорит адвокат Энрике Бласкес.

Наследие Сальвадора Дали действительно впечатляет. Его картину "Призрак вечера на пляже" в 2010 году продали почти за 6 миллионов долларов. А все работы, теперь принадлежащие Испании, оцениваются в 325 миллионов. Но если ДНК не совпадут, Пилар Мартинес оплатит все расходы на экспертизу.

Пётр Вершинин, Сергей Псурцев, Георгий Могунов. "ТВ Центр".