Путин поблагодарил Израиль за осуждение сноса памятников советским солдатам

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Владимир Путин поблагодарил Израиль за осуждение сноса памятников советским воинам в Восточной Европе. Накануне ГД и Кнессет в ответ на закон о сносе памятников в Польше приняли обращение к парламентам Европы в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв Холокоста.

Владимир Путин поблагодарил израильскую сторону за осуждение сноса памятников советским воинам в ряде стран Восточной Европы. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В Москве, по его словам, "благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам". Слова главы государства приводит "Интерфакс".

Накануне Госдума и кнессет Израиля в ответ на закон о сносе памятников в Польше приняли обращение к парламентам Европы в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв Холокоста.

Ранее польские политики решили отправить на свалку почти 250 монументов советской эпохи. В Варшаве заявили, что обязаны сохранить кладбища и воинские захоронения, а если под снесенным монументом нет останков, то тогда это не памятник, а противоречащий польским национальным интересам символ оккупации.

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