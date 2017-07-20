Смена молодых писателей стартовала на форуме "Таврида"

Теги: Культура крым форум

Начинающие писатели и поэты со всей России съехались в Крым. Там открылась третья тематическая смена молодежного образовательного форума "Таврида". Поделиться секретами успеха и бесценными знаниями с юными дарованиями приехали мастера словесного искусства.

Литературная смена на "Тавриде" начинается с ямба и хорея. Творчество начинающих поэтов оценивают известные критики и именитые литераторы. Для большинства участников — это первая в жизни профессиональная оценка, передает "ТВ Центр".

Третья смена молодежного форума "Таврида" собрала сотни поэтов, писателей и библиотекарей. Здесь в Крыму многие из них впервые выступят перед большой аудиторией. Организаторы форума обещают - трибуну предоставят всем желающим.

О чем писать, где найти вдохновение и как найти своего читателя. Ответы на эти непростые вопросы здесь будут искать на мастер-классах, лекциях и творческих встречах. Тим Говердовский приехал поделиться опытом из Германии. Он расскажет, как из библиотеки сделать современный высокотехнологичный проект.

Молодые литераторы приехали в Крым не только за вдохновением и поддержкой более опытных коллег. Всю неделю здесь будет работать традиционный для форума конвейер проектов. Самые лучшие получат денежные гранты на организацию региональных фестивалей, модернизацию библиотек и поддержку начинающих писателей.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.