МЧС предупреждает москвичей о грозе и усилении ветра

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В МЧС предупреждают жителей столицы о скором ухудшении погоды в регионе. По прогнозам синоптиков, вечером и ночью в Москве ожидается гроза, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.

Столичное управление МЧС предупреждает москвичей о скором ухудшении погоды в столичном регионе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что во время грозы возможны ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов.

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