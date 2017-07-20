Собянин рассказал о решении транспортных проблем Москвы

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Решить транспортные проблемы в Москве наскоком и популистскими заявлениями невозможно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Большое количество машин является большим вызовом для всех мегаполисов мира. Для столичных властей было очевидным, что транспортная проблема будет одной из важнейших. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам мэра, решить транспортные проблемы наскоком, популистскими заявлениями невозможно. В программу развития транспорта в Москве, продолжил Собянин, входят масштабное строительство новых дорог, развязок, реконструкция вылетных магистралей, кроме того, интеграция метро и железной дороги.

Также Собянин рассказал, что в планы столичного правительства входит сокращение времени движения на МЦК до четырех минут.