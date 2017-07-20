Станции метро "Солнцево", "Новопеределкино" и "Рассказовка" введут к 2018 году
Станции столичного метро "Солнцево", "Новопеределкино" и "Рассказовка" примут первых пассажиров в начале следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станции столичного метро "Солнцево", "Новопеределкино" и "Рассказовка" будут введены в строй в начале следующего года.
"Что касается станций "Новопеределкино", "Солнцево" и "Рассказовки", то все основные работы в этом году будут закончены, а в следующем году мы запустим их для пассажиров", - сказал Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
Мэр также отметил, что "желтая" ветка метро является самым большим проектом подземки из всех ныне существующих.
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