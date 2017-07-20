Собянин: основные работы по программе "Моя улица" завершатся к сентябрю
Основные работы по благоустройству дорог в центре Москвы завершатся к сентябрю. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Основные работы по благоустройству улиц в центре города завершатся к сентябрю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
"В этом году будет реконструировано около сотни улиц. В большинстве своем это крупные улицы в центре — Садовое кольцо, Бульварное, Тверская. Все что касалось автомобильного движения, стесненности, все эти проблемы будут решены до сентября", - сказал Собянин.
По его словам, в следующем году власти будут заниматься локальными объектами в центральной части города. Эти работы никак не повлияют на автомобильное движение. Кроме того, "есть задачи ближе к МКАДу", добавил мэр.
Собянин также рассказал, что работы по благоустройству в Москве начинались не с центральных улиц, а с дворов. По его словам, каждый год около трех тысяч московских дворов будут обновляться.
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