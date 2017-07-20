Собянин: пострадавшие от непогоды деревья заменят к осени

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В результате гроз и штормов, которые регулярно обрушивались на Москву летом, пострадали около 45 тысяч деревьев. Все они будут заменены к осени, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Деревья, которые пострадали во время летних штормов в Москве, будут заменены к осени. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"После тех штормов, которые прошли в Москве, около 45 тысяч деревьев пострадали. Это тысячи деревьев во дворах, парках. Мы провели полную ревизию, выяснили объем работы. В ближайшее время запланируем объем средств, разыграем конкурсы. К осени все деревья будут посажены", - сказал Собянин.

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