Собянин: к концу года первые жители "хрущевок" будут переселены в новые дома
Первые жители пятиэтажек, включенных в программу реновации, будут переселены в новые дома в конце 2017 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, итоговые списки по реновации будут опубликованы в первых числах августа.
Первые жители пятиэтажек, которые включены в программу реновации, будут переселены в новые дома в конце 2017 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
"Сейчас перед нами стоят задачи - официально утвердить списки домов и определить стартовые площадки, чтобы запустить новую волну строительства домов. Через два-три года мы планируем получить новые дома", - сказал Собянин. Он добавил, что к концу этого года первые жители пятиэтажек уже должны быть переселены в новостройки.
Собянин также отметил, что окончательной "карты" по реновации не существует и в настоящее время уже получено более тысячи протоколов от домов, которые хотят попасть в данный проект. По его словам, итоговые списки по реновации будут опубликованы в первых числах августа.
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