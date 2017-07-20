Собянин: к концу года первые жители "хрущевок" будут переселены в новые дома

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Первые жители пятиэтажек, включенных в программу реновации, будут переселены в новые дома в конце 2017 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, итоговые списки по реновации будут опубликованы в первых числах августа.

Первые жители пятиэтажек, которые включены в программу реновации, будут переселены в новые дома в конце 2017 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Сейчас перед нами стоят задачи - официально утвердить списки домов и определить стартовые площадки, чтобы запустить новую волну строительства домов. Через два-три года мы планируем получить новые дома", - сказал Собянин. Он добавил, что к концу этого года первые жители пятиэтажек уже должны быть переселены в новостройки.

Собянин также отметил, что окончательной "карты" по реновации не существует и в настоящее время уже получено более тысячи протоколов от домов, которые хотят попасть в данный проект. По его словам, итоговые списки по реновации будут опубликованы в первых числах августа.