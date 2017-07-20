Собянин назвал Москву одним из лучших городов мира

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Московская агломерация является одним из лидеров по динамике развития. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Московская агломерация является одним из лидеров в мире по динамике развития. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". По его словам, это стало стало следствием огромной работы, которую проводят власти города и сами москвичи.

"Москва — один из лучших городов мира, у которого прекрасное будущее. Здесь есть все - и возможности для работы, для учебы, и развития талантов. Москва, я считаю, всегда будет одним из лидеров среди мировых агломераций", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что Москва не только сама развивается, но и дает развиваться другим регионам. В частности, в других городах страны создано около 3,5 миллиона рабочих мест. Кроме того, Москва ежегодно перечисляет в бюджет 2,5 триллиона рублей.

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