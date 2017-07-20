Мизулина вновь внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов
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Елена Мизулина вновь внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов. Накануне аналогичный законопроект сенатора уже был отклонен. Как утверждают в пресс-службе сенатора, это произошло без обсуждения и без приглашения автора, что "является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария".
Сенатор Елена Мизулина в очередной раз внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете бэби-боксов в России. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Накануне нижняя палата парламента уже отклонила аналогичный законопроект Мизулиной. Как утверждают в пресс-службе сенатора, это произошло без обсуждения и без приглашения автора, что "является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария".
"Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах", - прокомментировала Мизулина.
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