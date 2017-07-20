В ExxonMobil назвали неправомерным штраф за сделки с "Роснефтью"

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В корпорации ExxonMobil, оштрафованной в США за нарушение санкционного режима в отношении России, считают предъявленные претензии неправомерными. Ранее Отдел по контролю над иностранными активами оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов якобы за сделки лично с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Американская компания ExxonMobil протестует против штрафа, который был наложен Отделом по контролю над иностранными активами (OFAC) из-за нарушения санкционного режима с Россией, передает "Интерфакс".

По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в черном списке OFAC. Из-за этого Exxon оштрафовали на два миллиона долларов.

ExxonMobil подчеркивает, что заключала данные соглашения с президентом "Роснефти", а не лично с Игорем Сечиным. Кроме того, при заключении соглашений с "Роснефтью" в 2014 году компания действовала по четким указаниям Белого Дома и министерства финансов США.

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