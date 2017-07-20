Путин передал врио главы Марий Эл "папочку" с жалобами граждан

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Владимир Путин передал врио главы республики Марий Эл Александру Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя главы государства. Президент отметил, что одна из проблем в "папочке" касается "добровольно-принудительной" покупки учебников в школах.

Президент России Владимир Путин передал врио главы Республики Марий Эл Александру Евстифееву папку с жалобами и обращениями жителей республики, которые ранее поступили в Кремль.

"Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите", - цитирует "Интерфакс" главу государства.

Он отметил одну из жалоб, в которой говорилось о "добровольно-принудительной" покупке школьных учебников. Президент также подчеркнул, что много обращений касаются вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья.

Путин сказал, что Евстифеев проработал в должности врио главы республики лишь чуть более ста дней. "Но теперь вы исполняете обязанности. Как бы ни было для вас грустно, вы должны эту ответственность все-таки нести, вне зависимости от того, это были ли какие-то ошибки прошлых лет, связанные с вами или не связанные", - заявил Путин.

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