Депутата крымского парламента Гриневича осудили на 10 лет тюрьмы

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Депутат крымского парламента Валерий Гриневич, обвиняемый в мошенничестве и угрозе убийством, осужден на десять лет лишения свободы. Установлено, что осужденный обманом завладел шестью миллионами рублей в долларовом эквиваленте за обещание помощи в получении земельных участков в селе Штормовое.

Депутат крымского парламента Валерий Гриневич (был избран от регионального отделения "Единой России"), обвиняемый в мошенничестве и угрозе убийством, осужден Сакским районным судом на десять лет лишения свободы.

Депутату инкриминировались мошенничество, совершенное в особо крупном размере, покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а также угроза убийством. Членство в ЕР было приостановлено, однако сохранены депутатские полномочия, сообщил источник РИА Новости.

По его данным, суд установил, что осужденный обманом завладел шестью миллионами рублей в долларовом эквиваленте за обещание помощи в получении земельных участков в селе Штормовое и за прекращение проверочных мероприятий сотрудниками полиции.

Гриневич был задержан сотрудниками ФСБ 12 октября 2015 года. Как тогда заявили следователи, депутат получил от одного из жителей крымского города Саки 35 тысяч долларов за обещание решить вопрос о прекращении проверки со стороны правоохранительных органов. Местные СМИ писали, что Гриневича задержали в офисе ЕР, а деньги нашли в диване.

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