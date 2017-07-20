Солист Linkin Park повесился в своем доме в Лос-Анджелесе
Американский музыкант Честер Беннингтон покончил с собой в США. Солисту рок-группы Linkin Park был 41 год. Отмечается, что он повесился в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса.
Солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в США. Об этом сообщает онлайн-ресурс TMZ.
По данным портала, Беннингтон повесился в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Его тело обнаружили в четверг около 9 утра по местному времени. У музыканта остались шестеро детей от двух браков.