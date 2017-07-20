Путин: русский язык должен знать каждый

Теги: Общество путин русский язык

Снижение объемов изучения русского языка в российских школах недопустимо. Об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, русский язык является языком межнационального общения и "каркасом всей нашей многонациональной страны". Его должен знать каждый, подчеркнул Путин.

Межэтнические проблемы и реализация Стратегии государственной национальной политики обсуждались на заседании Совета по межнациональным отношениям. Владимир Путин провёл его в столице республики Марий-Эл Йошкар-Оле, сообщает "ТВ Центр".

Перед началом дискуссии, президент посетил республиканский Национальный музей. Он носит имя видного этнографа и краеведа Тимофея Евсеева. Среди марийцев сохраняются самые древние традиции. Это, например, один из немногих народов Европы, продолжающий исповедовать языческие верования.

Поддержка национальных культур и развития на её основе этнографического туризма была одной из тем, которые обсуждались на заседании. Владимир Путин отметил рост интереса к такого рода путешествиям и подчеркнул, что развитие отрасли должно стать одним из источников средств для поддержки национальных культур.

В то же время, говоря об этническом разнообразии российских территорий, Владимир Путин отметил важность единых подходов к решению межнациональных проблем, прежде всего, в вопросе преподавания языков.

"Русский язык для нас - язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России - это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право. Право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации", - сказал Путин.