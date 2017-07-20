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МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу также заявил, что ФРГ проводит политику двойных стандартов. В свою очередь, Германия считает необходимым ужесточение мер против Турции, где на днях были арестованы шестеро немецких правозащитников.

Турция обвинила Германию в предоставлении убежища террористам и политике двойных стандартов, передает ТАСС.

Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его информации, ФРГ укрывает на своей территории террористов из "Рабочей партии Курдистана" и ФЕТО. Он также объяснил, почему считает, что немецкая сторона неуважительно относится в судебной системе Анкары.

"Когда Турция отправляет запрос на выдачу террористов, Германия ссылается на независимость своей судебной системы. А требование немецкой стороны немедленно выдать гражданина Германии, который только лишь проходит по делу о причастности к терроризму, является неуважением к нашей судебной системе", - написал он в Twitter.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции в связи с недавними арестами Анкарой германских правозащитников.

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