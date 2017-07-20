Журнал Time поместил на обложку портрет Путина

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Владимир Путин станет лицом обложки нового выпуска американского журнала Time. Изображение российского лидера состоит из иконок учетных записей пользователей интернета. Новый выпуск журнала Time поступит в продажу 31 июля.

Новый выпуск американского журнала Time выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке. Об этом сообщает РИА Новости.

Изображение российского лидера состоит из иконок учетных записей пользователей интернета. На обложку журнала также вынесен заголовок: "Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам". В самой статье снова звучат обвинения в адрес российских хакеров, которые якобы вмешались в президентские выборы в США.

Новый выпуск журнала Time поступит в продажу 31 июля.

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