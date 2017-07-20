Госдеп: Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против ExxonMobil

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Экс-глава ExxonMobil, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании и сделкам с "Роснефтью". Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт. Ранее компания в своем заявлении назвала санкции в размере двух миллионов долларов неправомерными.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, занимавший пост в ExxonMobil, не имеет отношения к штрафу против компании. Об этом сказала официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

В корпорации ExxonMobil, оштрафованной в США за нарушение санкционного режима в отношении России, считают предъявленные претензии неправомерными. Отдел по контролю над иностранными активами требует два миллиона долларов якобы за сделки лично с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями.

Тиллерсон проработал в ExxonMobil около четырех десятилетий, в 2006-2016 годах занимал пост председателя совета директоров.

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