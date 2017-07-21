Более 120 человек пострадали в результате землетрясения в Эгейском море

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По меньшей мере два человека погибли, более 120 получили серьёзные травмы на греческом острове Кос в результате сильного землетрясения, эпицентр которого находился в Эгейском море. Пострадала также территория Турции - сильнее всего курортный город Бодрум. Магнитуда подземных толчков составила 6,7.

У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Первый толчок был зафиксирован в половине второго ночи. На Косе в главном городе, который носит такое же название, обрушились десятки зданий, повреждены минарет и старинная крепость госпитальеров, построенная в XIV веке, сообщает "ТВ Центр".

Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях. На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

Как сообщают турецкие власти, в Бодруме за медицинской помощью обратились 70 человек. Часть из них – это те, кто в панике выпрыгивал из окон и получил при этом ушибы и переломы. Серьёзных разрушений в Турции не зафиксировано. Как сообщили в нашем генконсульстве в Анталье, по предварительным данным, российские туристы не пострадали.

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