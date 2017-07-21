Поклонники группы Linkin Park шокированы смертью Честера Беннингтона

Теги: В мире музыка смерть

Полиция в Лос-Анджелесе выясняет обстоятельства самоубийства солиста рок-группы Linkin Park. Поклонники коллектива по всему миру выражают соболезнования, они запустили акцию памяти.

41-летний солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома. Музыкант, как пишут американские СМИ, на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. И по некоторым сведениям, ранее заявлял, что у него появлялись мысли о том, чтобы покончить с собой, передает "ТВ Центр".

У Беннингтона остались шестеро детей от двух браков. Поклонники группы обращают внимание, что певец пошел на этот шаг в тот же день, когда его другу, лидеру группы Soundgarden Крису Корнеллу исполнилось бы 53 года. Музыкант свел счеты с жизнью всего два месяца назад. Соболезнования в адрес Linkin Park выражают поклонники по всему миру. В соцсетях фанаты запустили акцию памяти Честера Беннингтона.