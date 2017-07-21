Глава ЦРУ заявил о попытках России осложнить жизнь США

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Россия постоянно пытается "насолить Америке", уверен директор ЦРУ Майк Помпео. Он отметил, что Москва часто "выискивает места, где может осложнить" жизнь Вашингтону. Также он подчеркнул, что вовлеченность россиян в борьбу с ИГ в Сирии "минимальна".

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия пытается создавать предлоги для того, чтобы создавать сложности на пути проведения Вашингтоном своей политики. По его словам, Москва "выискивает места, где может осложнить нашу жизнь", передает "Интерфакс".

Он добавил, что этим частично обусловлено пребывание российских войск в Сирии, так как, России "нравится, когда она может насолить Америке".

Кроме того, Помпео сказал, что у него нет серьезных свидетельств тому, что Россия в Сирии воюет против запрещенной в нашей стране террористической группировки "Исламское государство". По его словам, вовлеченность россиян в эту борьбу "минимальна".

При этом он сообщил, что "просто обязан" быть готовым к сотрудничеству с Москвой в вопросах борьбы против терроризма.

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