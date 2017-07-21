08:25, 21 июля 2017

МЧС продлило предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Теги:  мчс  подмосковье  москва  Погода

Дожди, гроза и сильный ветер сохранятся в столице до первой половины дня пятницы, 21 июля. Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в регионах Центральной России.

МЧС продлило экстренное предупреждение для Москвы и Подмосковья о сохранении в пятницу, 21 июля, неблагоприятных погодных условий, сообщает ТАСС.

В первой половине дня ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за непогоды не только в Москве, но в других регионах Центральной России.   

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