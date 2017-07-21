Грузовой корабль "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане

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Не сгоревшие в атмосфере фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-05" затопили в несудоходном районе Тихого океана на "кладбище космических кораблей". "Прогресс" доставил на МКС продукты питания, топливо и воздух.

Фрагменты транспортного грузового корабля "Прогресс МС-05" затоплены в несудоходном районе Тихого океана, на так называемом "кладбище космических кораблей", передает РИА Новости.

Корабль отстыковался от МКС 20 июля, куда доставил свыше двух тонн грузов, в частности, продукты питания, топливо, воздух и посылки для космонавтов.

Последняя в истории ракета-носитель "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-05" стартовала с космодрома Байконур 22 февраля. Это первый запуск "Прогресса" после произошедшей в аварии в декабре 2016 года из-за разрушения двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.

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