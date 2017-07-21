В ЕП задумались о санкциях против стран Балтии из-за неонацистских шествий

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Фракция "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" в Европарламенте готовит резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран. Причина в участившихся акциях и шествиях неонацистов, организованных в странах Балтии с согласия властей.

Участившиеся акции и шествия неонацистов, которые организованы в странах Балтии с согласия властей, вызвали недовольство у ряда членов Европарламента. В итоге на рассмотрение ЕП осенью будет вынесена резолюция, призывающая ввести санкции против прибалтийских стран. Инициатором выступила фракция ЕП "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL), пишет газета "Известия".

По словам члена фракции, зампредседателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Иржи Машталки, GUE/NGL требует от Брюсселя осудить мероприятия, которые пропагандируют нацистскую идеологию. Кроме того, Еврокомиссия должна ввести против прибалтийских стран в этой связи экономические санкции.

Машталка добавил, что Брюссель закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. По его словам, это касается не только Прибалтики, но и Украины.

Он подчеркнул, что для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. А тем, кто откажется принимать эту инициативу, придется объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.

В Эстонии ежегодно проходит слет ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии каждое 16 марта организуется шествие легионеров СС. Кроме того, во всех прибалтийских странах Дни независимости сопровождаются факельными шествиями, которые собирают тысячи людей.

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