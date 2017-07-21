09:06, 21 июля 2017

Россияне не пострадали при землетрясении в Эгейском море

Теги:  греция  землетрясение  россияне  Стихия

Россияне, отдыхающие на греческом острове Кос, не пострадали при землетрясении в Эгейском море. Ранее сообщалось о двух погибших и более 120 пострадавших в результате подземных толчков.

Ситуационно-кризисный центр МИД России заявил, что при землетрясении в Эгейском море  россияне не пострадали, передает ТАСС.

В ночь на 21 июля в Эгейском море произошло мощное землетрясение у побережья Турции. Основной удар стихии пришелся на греческий остров Кос и турецкий курортный город Бодрум. Магнитуда подземных толчков составила 6,7. Два человека погибли, более 120 получили серьезные травмы.

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