Россияне не пострадали при землетрясении в Эгейском море
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Россияне, отдыхающие на греческом острове Кос, не пострадали при землетрясении в Эгейском море. Ранее сообщалось о двух погибших и более 120 пострадавших в результате подземных толчков.
Ситуационно-кризисный центр МИД России заявил, что при землетрясении в Эгейском море россияне не пострадали, передает ТАСС.
Φονικός Σεισμός Κως: Εικόνες καταστροφής με το πρώτο φως της ημέραςhttps://t.co/JbJhGfnIQ7 pic.twitter.com/l0LpVFl2JC— diadrastika (@diadrastika) 21 июля 2017 г.
В ночь на 21 июля в Эгейском море произошло мощное землетрясение у побережья Турции. Основной удар стихии пришелся на греческий остров Кос и турецкий курортный город Бодрум. Магнитуда подземных толчков составила 6,7. Два человека погибли, более 120 получили серьезные травмы.