Россияне утратили доверие к доллару

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Россияне все больше начинают хранить свои сбережения в рублях, отказываясь от долларовых депозитов. Это происходит на фоне укрепления национальной валюты. Доля валютных вкладчиков по сравнению с 2014 годом сократилась с 19% до 13%.

Граждане России перестают хранить сбережения в долларах. Это происходит на фоне укрепления национальной валюты, пишет газета "Известия".

По данным опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и официальной статистики Банка России, доля валютных вкладчиков по сравнению с 2014 годом сократилась на 6% — с 19% до 13%.

Кроме того, по данным регулятора, с 1 июля 2016 года по 1 июля текущего года доля валютных вкладов населения снизилась с 26 до 22%.

Эксперты в качестве основной причины утраты доверия к американской валюте видят проведенную ЦБ России дедолларизацию банковских вкладов, позволившую рублю в первом полугодии 2017 года укрепиться к доллару на 3,7%.

В то же время доходность по рублевым вкладам сейчас находится на уровне 7–8% годовых.

Банкиры при планировании сбережений советуют отдавать предпочтение национальной валюте и как минимум половину накоплений держать в рублях.