Видео мощного землетрясения у берегов Греции и Турции

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Мощное землетрясение произошло этой ночью в Эгейском море. Серьезные разрушения в Греции и Турции. По последним данным, погибли два человека, более 100 получили серьезные травмы. Подземные толчки вызвали цунами, которое обрушилось на курортный город Бодрум. Как сообщили в Ростуризме, россиян среди пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой почти семь баллов произошло около двух часов ночи. Эпицентр находился в Эгейском море между турецким курортом Бодрум и греческим островом Кос. В это время многие туристы еще проводили время на дискотеках и в ресторанах. Подземные толчки внезапно прервали веселье и сильно напугали отдыхающих, передает "ТВ Центр".

Люди в панике начали покидать помещения. Сотни туристов провели минувшую ночь на улице. Ночевали у бассейнов и на пляжах. На береговой линии также было небезопасно. Сильными волнами на берег выносило яхты и катера. Власти Турции и Греции сообщают об обрушениях зданий, в основном, еще старой постройки. На острове Кос подземные толчки разрушили старинную крепость и минарет мечети Дефтердар. Пользователи соцсетей пишут, что буквально за полтора часа до землетрясения на площади перед ней играли дети. За помощью к медикам обратились 170 человек. Два туриста из Норвегии погибли. Среди россиян пострадавших нет.

"Обращений пока о прекращении путешествий не поступало. Ростуризм призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей, и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", - сообщили в Ростуризме.

С островом Кос приостановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий землетрясения власти мобилизовали армейские подразделения.

Ситуацией активно занимаются представители всех ответственных министерств и ведомств греческой республики. На острове находятся руководители и заместители руководителей министерств. Посольство находится в контакте со всеми ответственными структурами страны.

В Турции землетрясение привело к взрыву на трансформаторной подстанции и последующему пожару. Ликвидировать его удалось через два часа. В течение всей ночи жители и туристы Бодрума и острова Кос ощутили еще более 20 афтершоков.

Александр Огородников. Виталий Марченко, "ТВ Центр".