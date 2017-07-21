В США неоднозначно восприняли слова главы ЦРУ о России

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Президент Дональд Трамп внёс в Сенат кандидатуру нового посла США в России. Речь идёт о миллиардере Джоне Хантсмане, который ранее занимал пост губернатора штата Юта, а также представлял интересы Штатов в Китае. Острой остаётся тема президентских выборов. Сторонники демократов осудили заявления главы ЦРУ Майка Помпео, который увидел российский след не только в избрании Трампа, но также и в победе Барака Обамы.

Всё, что делает Россия, она делает для того, чтобы "насолить" Соединённым Штатам. В этом убеждён директор ЦРУ Майкл Помпео. Выступая на престижном форуме по безопасности в Колорадо, он заявил, что нынешняя администрация Белого дома настроена по отношению к России гораздо жёстче, чем прежняя. Но сотрудничать с Москвой всё равно желательно, передает "ТВ Центр".

"Вклад России в борьбу с террористами в Сирии - минимальный. Но мы надеемся, что нам удастся наладить сотрудничество с русскими в этом вопросе", - заявил Помпео.

Характерно, что на прямой вопрос, является ли Россия врагом Соединённых Штатов, Помпео дал очень уклончивый ответ. "Это сложный вопрос" - сказал глава ЦРУ. При этом глава разведведомства заявил, что, по его данным, Москва вмешивалась в американские выборы как минимум трижды. В первый раз это было ещё в семидесятых годах прошлого века. Предполагаемое "вмешательство" России сейчас расследуют сразу четыре американские инстанции: ФБР, спецпредставитель генерального прокурора Роберт Мюллер и комитеты по разведке Сената и Палаты представителей.

Однако почти за полгода разбирательств никаких результатов ни одна из этих инстанций не получила. Администрация Дональда Трампа, которая неоднократно отрицала любые обвинения в "неких связях" с Россией, теперь, похоже, переходит в наступление. По данным издания New York Times, юристы и помощники Трампа начали собственное расследование против спецпредставителя прокурора Мюллера, который расследует действия Трампа.

Теперь юристы Трампа выясняют, делал ли Мюллер политические пожертвования противникам президентов - в фонды демократической партии. Также Представитель Белого дома Сара Сандерс заявляет, что президент ждёт прекращения информационной компании против него самого и его окружения.

Сам Дональд Трамп накануне заявил, что будет крайне возмущён, если расследование Мюллера коснется членов его семьи, или семейного бизнеса. Но Washington Post пишет, что сам Мюллер именно этим и собирается заняться в ближайшее время.

Cергей Псурцев, "ТВ Центр".