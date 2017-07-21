Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Хаму
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Российский Центр по примирению доставил крупную партию гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Хама. Конвой прибыл в деревню Маардас. Жителям передали 800 наборов продовольствия, в их составе: мука, мясные консервы и сахар.
Российский Центр по примирению сторон доставил гумпомощь в сирийскую провинцию Хама. Вместе с военными деревню посетили российские полевые врачи. Они привезли лекарства и средства для перевязки. Медики оказали помощь десяткам пациентов, большинство из них – дети, передает "ТВ Центр".
Ещё в апреле за населённый пункт шли ожесточённые бои. Сирийские войска отбросили боевиков на 15 километров, тем самым - обезопасили территории для проведения гуманитарных операций. Несмотря на тяжёлые условия, мирные граждане приступили к ремонту жилья, в деревне уже работают магазины, возобновилось движение транспорта.
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