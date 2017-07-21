В Приморье из-за сильного паводка объявлен режим ЧС

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Мощный удар стихии обрушился на Приморский край. Только за один день в столице региона выпало больше месячной нормы осадков. Самая сложная ситуация в Уссурийском округе - под водой десятки улиц, затоплены подвалы домов. Из-за сильного паводка введен режим чрезвычайной ситуации.

Больше сотни даже не месячной, декадной нормы осадков выпало только в столице Приморья за минувшие сутки. Машины плыли. Кто не достигал берега, звал на помощь, передает "ТВ Центр".

В Уссурийском городском округе введен режим ЧС. Затяжные ливневые дожди привели к паводку, от которого пострадали несколько районов. Близ села Кроуновка размыло подъезды к временной переправе, установленной на реке. Для перевозки людей организовано дежурство. В городе вода вошла в частные подворья и в подъезды многоэтажек. Силами МЧС развернут пункт временного размещения. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов. Помпы откачивают воду из подвалов жилых домов. В тех микрорайонах, где подойти к подъезду невозможно, жильцов перевозили на резиновой лодке.

Транспортное сообщение не нарушено: аэропорт и ж/д работают штатно. Жителям рекомендуют держаться рядом с домом, туристов попросили воздержаться от походов в отдаленные и прибрежные районы края.

В курортной Анапе ночь оказалась тоже дождливой. Экстренное предупреждение о ливнях с сильным ветром оправдалось. Те, кто не успел укрыться, шли по тротуарам вброд. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики. А вот садоводам исправить уже ничего не получится. Дождь принес сплошное разочарование - бахчевые плантации побило градом.

В столичном регионе МЧС продлило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. На пятницу из-за грозы в столице также объявлен "желтый" уровень опасности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".