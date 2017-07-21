Siemens прекращает поставки энергооборудования в Россию

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Все четыре газотурбинные установки, которые ранее обнаружили в Крыму, установлены на полуострове незаконно. Компания Siemens собирается приостановить поставки генерирующего оборудования фирмам, подконтрольным государству.

Компания Siemens заявила, что на Крымский полуостров незаконным способом поставили 4 газотурбинных установки, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление концерна.

Компания собирается продолжить расследование уголовного дела в отношении "Технопромэкспорта", ответственного за перемещение турбин.

Siemens собирается вернуть уже поставленное в Крыму оборудование и разработать меры контроля. Компания также приостановит поставки генерирующего оборудования фирмам с госучастием в России, в частности компании "Интеравтоматика", в которой владеет 46% акций.

11 июля немецкий концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки.

В свою очередь "Технопромэкспорт" заявил, что купил эти установки для крымских электростанций на вторичном рынке.

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