Siemens прекращает поставки энергооборудования в Россию
Теги: германия санкции Экономика крым
Все четыре газотурбинные установки, которые ранее обнаружили в Крыму, установлены на полуострове незаконно. Компания Siemens собирается приостановить поставки генерирующего оборудования фирмам, подконтрольным государству.
Компания Siemens заявила, что на Крымский полуостров незаконным способом поставили 4 газотурбинных установки, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление концерна.
Компания собирается продолжить расследование уголовного дела в отношении "Технопромэкспорта", ответственного за перемещение турбин.
Siemens собирается вернуть уже поставленное в Крыму оборудование и разработать меры контроля. Компания также приостановит поставки генерирующего оборудования фирмам с госучастием в России, в частности компании "Интеравтоматика", в которой владеет 46% акций.
11 июля немецкий концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки.
В свою очередь "Технопромэкспорт" заявил, что купил эти установки для крымских электростанций на вторичном рынке.
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