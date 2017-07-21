Вице-президент Ирака опасается создания нового ИГ

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В случае сохранения раскола между шиитами и суннитами, в Ираке может появиться новая террористическая организация "Исламское государство". В этом уверен вице президент страны Нури аль-Малики.

В случае сохранения раскола между шиитами и суннитами в Ираке, это приведет к созданию нового запрещенного в России "Исламского государства". Об этом заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики, передает РИА Новости.

Аль-Малики напомнил, что сунниты планируют для себя государство, а шииты – для себя. По его словам, в этой ситуации, может возникнуть новое ИГ с "новыми идеями, новыми флагами". Он также напомнил, что призывы к разделению уже звучат в Курдистане и на западе страны.

Также аль-Малики отметил, что террористы ИГ уже не смогут продвигаться или занимать территории в Ираке. Однако их спящие ячейки остаются в городах, в том числе в Багдаде. Вице-президент Ирака подчеркнул, что эти ячейки периодически "предпринимают действия и устраивают взрывы".

"С военной точки зрения волноваться не о чем - ИГ неспособно продвигаться вперед или занять территории, они не смогут остаться в оккупированных ими регионах, а вот с точки зрения безопасности все еще имеются спящие ячейки и "одинокие волки", с помощью которых действует ИГ", - заявил аль-Малики.

Он добавил, что всего по стране было более трех, или до пяти тысяч боевиков. Ираку удалось ликвидировать две-три тысячи, а остальные находились в спящих ячейках, или бежали вместе с беженцами.

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