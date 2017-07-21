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В пятницу в подмосковном Жуковском для всех посетителей открылся авиасалон МАКС-2017. Первые три дня на форум могли попасть только официальные лица и специалисты.

МАКС-2017 открылся для массового посещения. В пятницу в лётной программе участвуют сразу восемь пилотажных групп. В том числе знаменитые "Русские витязи", "Стрижи", и "Соколы России". Гостям салона представили более сотни образцов российской и зарубежной авиации, передает "ТВ Центр".

Среди новинок этого года - истребитель пятого поколения Т-50, опытные прототипы вертолётов Ми-38 и 171-А2, а также передовые беспилотники и даже боевой штурмовик времён Великой Отечественной Ил-2. 21 июля на МАКСе проходит "день студента". Для учащихся вход на форум - бесплатный. В первые три дня авиасалон посетили 70 тысяч человек. Были заключены сотни международных контрактов на поставку техники и вооружений.