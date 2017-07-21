Госдума увеличила срок наказания за склонение детей к суициду

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Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суициду – срок уголовной ответственности вырос с восьми до 15 лет. В настоящее время ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетнего составляет от пяти до восьми лет лишения свободы.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству, передает ТАСС.

Теперь срок уголовной ответственности за склонение к суициду несовершеннолетнего вырос с восьми до 15 лет, совершеннолетнего - с шести до десяти лет. За побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства будет грозить тюремный срок от пяти до десяти лет (в настоящей редакции – 4 года).

За принятие проекта закона проголосовали 420 парламентариев.

Это не первое ужесточение наказания за склонение к самоубийству. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовную ответственность за призывы к самоубийству в интернете. Инициатором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщив, что в 2016 году 720 детей покончили жизнь самоубийством в связи с активностью групп-смерти в интернете.

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