Госдума ввела запрет на анонимайзеры в интернете

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным сайтам в России. Этот документ устанавливает запрет на использование информационных систем, а также программ для доступа к ограниченным на территории страны интернет-ресурсам.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете в России использования средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. Речь идет о так называемых анонимайзерах.

Данный закон направлен на противодействие использованию на территории России информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории нашей страны, передает "Интерфакс".

В законе говорится, что порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к ним, требования к способам такого ограничения и размещаемой информации об ограничении, определяются Роскомнадзором.

В то же время владельцы анонимайзеров по новому закону не имеют права предоставлять возможность использования на территории страны принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в России информационным ресурсам.

В противном случае Роскомнадзор ограничит доступ к принадлежащим такому владельцу программно-аппаратным средствам доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 1 ноября 2017 года.